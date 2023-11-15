ВОЙНА В Украине СБУ раскрыла еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу

2023-11-15 09:35

Служба безопасности Украины заблокировала еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них - должностное лицо военно-врачебной комиссии и несколько уголовников. За деньги они предлагали уклонистам различные варианты избегания призыва и последующего побега за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы", - говорится в сообщении.



Схемы избегания призыва разоблачены в Киеве, Хмельницком, на Одесщине и на Львовщине.



В Хмельницком разоблачен чиновник военно-врачебной комиссии, который дописывал призывникам тяжелые заболевания как основание для списания с военной службы.



В Одесской области функционировала международная преступная группа, которая нелегально перевозила уклонистов в соседнюю европейскую страну. Участники схемы довозили клиентов до границы на собственных автомобилях или такси, а затем переводили их через границу по лесным тропам или перевозили понтонами через реку.



"В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев. Для поиска "клиентов" злоумышленники создали Телеграм-канал. При этом деньги за свои "услуги" просили переводить в криптовалюте", - уточняют в СБУ.



В Киеве задержан мужчина, который продавал желающим избежать призыва поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.



"Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента", - говорится в сообщении.



На Львовщине задержан 51-летний житель Самборского района. Мужчина, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов по заранее подготовленным лесным маршрутам.