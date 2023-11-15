ВОЙНА В Украине фото Словакия профинансирует производство машин разминирования для Украины

2023-11-15 19:15

Словакия профинансирует производство двух машин разминирования Bozena-4. Их планируют передать Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.

Как отметил Бланар, его страна не будет предоставлять военную помощь Украине, но не будет препятствовать компаниям, которые хотят ее оказать.

Он подчеркнул, что Словакия хочет помочь Украине зимой и направит для этого гуманитарную помощь.

Также, по словам министра, есть предложения в сфере разминирования, в которой у словацкой армии богатый опыт.

"Словацкая Республика профинансирует производство двух средств разминирования Bozenа-4 для украинской стороны, которые должны поступить на вооружение в Херсонской области в начале следующего года", - рассказал Бланар.

Помимо этого, министр поддержал амбиции Украины вступить в Европейский союз.

Bozena-4

Стоит заметить, что Bozena-4 - это комплекс разминирования, который производит словацкая компания WAY INDUSTRY. Они предназначены для разминирования загрязненной минами территории.

Управление такими машинами совершается при помощи дистанционного радиопередатчика. Системы содержат основной корпус, бортовое устройство, кабину оператора и транспортную платформу-трейлер.

На вооружении у Украины уже есть такие комплексы. При этом Bozena-4 предназначена для разминирования только противопехотных мин.