Спорт Украина – Италия: Ребров двумя предложениями описал матч за выход на Евро-2024

2023-11-15 21:37

 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед финальным матчем отбора Евро-2024 против Италии сосредоточен на работе, а не на словах.

Рулевому "сине-желтых" хватило двух предложений, чтобы максимально четко описать будущее противостояние с чемпионами Европы.

"Начало последнего и важнейшего сбора года. Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии", – написал Ребров в Instagram.

Перед финальным этапом отбора Евро-2024 ситуация следующая: у Украины 3 очка преимущества над Италией, но у "Скуадры" 17 ноября еще домашняя встреча с Северной Македонией. 20 ноября команды Реброва и Спаллетти сойдутся в Леверкузене. В случае равенства очков будут учитывать очные матчи (первый Италия выиграла 2:1).

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