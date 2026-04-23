Спорт Сергій Ребров неочікувано залишив посаду тренера збірної України з футболу

2026-04-23 09:33

АФ зробила заяву про завершення співпраці із Сергієм Ребровим на посаді головного тренера національної збірної.

Як повідомляється на офіційному сайті асоціації, Сергій Ребров призупиняє свої обов’язки у збірній України. Тим не менш, уже колишній наставник "синьо-жовтих" продовжує залишатися частиною команди УАФ як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Також у повідомленні зазначається, що інформація про нового головного тренера збірної України буде оприлюднена пізніше.

Нагадаємо, що Ребров очолив команду у 2023 році, вже у процесі відбіркового циклу на чемпіонат Європи.