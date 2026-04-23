Спорт Сергій Ребров неочікувано залишив посаду тренера збірної України з футболу

2026-04-23 09:33

АФ зробила заяву про завершення співпраці із Сергієм Ребровим на посаді головного тренера національної збірної.

Як повідомляється на офіційному сайті асоціації, Сергій Ребров призупиняє свої обов’язки у збірній України. Тим не менш, уже колишній наставник "синьо-жовтих" продовжує залишатися частиною команди УАФ як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Також у повідомленні зазначається, що інформація про нового головного тренера збірної України буде оприлюднена пізніше.

Нагадаємо, що Ребров очолив команду у 2023 році, вже у процесі відбіркового циклу на чемпіонат Європи.

 

Еще по теме

Сергій Ребров залишиться головним тренером національної збірної України

2026-04-07 14:35

УАФ офіційно підтвердила дискваліфікацію півзахисника збірної України U-20 Геннадія Синчука

2025-10-09 09:31

Збірна Азербайджану перед матчем проти України звільнила головного тренера

2025-09-09 09:25

Буффон назвав призначення Гаттузо на посаду головного тренера збірної найкращим рішенням останніх років

2025-06-18 14:46

Реал Сосьєдад здобув перемогу в Кубку Іспанії, обігравши Атлетіко Мадрид у серії пенальті

2026-04-23 11:31

Сергій Ребров неочікувано залишив посаду тренера збірної України з футболу

2026-04-23 09:33

Лондонський Челсі може увійти в історію футболу з неприємним антирекордом

2026-04-22 09:31

Лідер Наполі Ромелу Лукаку повернувся до клубу після гучного скандалу зі втечею з клубу

2026-04-21 09:27
