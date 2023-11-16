ВОЙНА В Украине В Верховную Раду подан законопроект об освобождении волонтеров от мобилизации

2023-11-16 09:31

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий дополнить перечень военнообязанных, временно освобождаемых от призыва во время мобилизации, волонтерами.

документ предлагает дополнить перечень военнообязанными гражданами Украины, которые работают не менее чем на 0,75 ставки или занимаются предпринимательской деятельностью и официально занимаются волонтерской деятельностью.

Такие граждане не должны иметь налоговых задолженностей.

Кроме того, они должны быть в Реестре волонтеров и иметь соответствующее удостоверение. Также им нужны подтверждающие документы о том, что в текущем или в предыдущем месяце они занимались волонтерской деятельностью.

Законопроект предусматривает, что волонтеров могут призывать на военную службу исключительно с их согласия.

«Главной целью законопроекта является содействие волонтерскому движению через один из элементов “мобилизации здравого смысла”», – написал автор законопроекта Георгий Мазурашу в объяснительной записке.

Депутат считает, что принятие такого закона сведет к нулю или к минимуму некоторые ныне существующие коррупционные риски.

Он также отметил, что волонтеры, которые действительно существенно помогают государству в решении важных задач, часто попадают под «атаки» со стороны военкоматов.