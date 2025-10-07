Життя Прогноз погоди на 7 жовтня: температура знизиться, а в чотирьох областях сьогодні дощитиме

2025-10-07 11:30

Циклон, що розташувався на півдні, разом із своїми атмосферними фронтами сьогодні стане причиною дощів на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях.

На решті території України без істотних опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Вогкість та віруси підстерігають, маскуйтеся вітамінами, теплими куртками, чаями і пухнастими котами. Температура повітря залишається неоднорідною", - написала вона.

На заході буде холоднувато, +9...12°С, на півдні та сході буде найтепліше, +15...21°С.

