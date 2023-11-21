ВОЙНА В Украине Если есть отсрочка, но пришла повестка: разъяснение, как поступить студентам

2023-11-21 20:04

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и мобилизация, во время которой на службу в армию могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Недавно президент Украины своим указом продлил мобилизацию до 14 февраля 2024 года.

В то же время, некоторые категории мужчин, в частности студенты, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако бывают случаи, когда студенту могут вручить повестку.

Гражданам призывного возраста, получающим образование, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на весь период обучения. Согласно сведениям юриста и адвоката Ростислава Кравца, отсрочку студентов от мобилизации регламентирует статья 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, которая с 2022 года не претерпела особых изменений.

Согласно закону, во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу в течение особого периода (независимо от возраста, специализации, образования и т.д.) следующие категории лиц:

соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты профессионального предвысшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

Однако студенты должны получать образование на дневной или дуальной форме обучения. Заочных студентов могут призвать на службу.

Кроме того, студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения в заведениях заграницей, также имеют право на отсрочку. В то же время студенты могут поступить на службу по собственному желанию.

Как поступить студенту, если пришла повестка и есть отсрочка от мобилизации?

Адвокат рекомендует сразу после получения повестки сообщить центр комплектования и социальной поддержки о наличии отсрочки.

"Для этого нужно сразу прислать письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом на дневной форме в высшем учебном заведении", – отмечает Кравец.

В случае если военком не собирается принимать ваше заявление, юрист рекомендует отправить его вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием ситуации на адрес центра комплектации.

В письме необходимо включить заявление с просьбой предоставить отсрочку и прикрепить документы, подтверждающие вашу учебу в высшем учебном заведении на дневной форме. По словам адвоката, подобные действия помогут защитить ваши права.

Когда студент может быть призван на службу?

Важным условием получения отсрочки от мобилизации является период обучения в учебном заведении. Следовательно, отсрочка от мобилизации не распространяется на следующие периоды:

после окончания колледжа и перед поступлением в университет;

после получения бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;

после завершения обучения в высшем учебном заведении перед поступлением на аспирантуру или докторантуру.

Следовательно, мобилизация касается лиц, временно не находящихся в статусе студентов. Эти лица не имеют права на отсрочку от мобилизации, поскольку не получают образования в этот период. Лица, получившие повестки в период "перерыва в обучении", могут быть призваны на службу в соответствии с законом Украины.