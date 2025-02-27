ВОЙНА В Украине Отсрочку от мобилизации для забронированных работников продлили до 31 марта

2025-02-27 09:31

Кабмин продлил на месяц срок пересмотра статуса критически важных предприятий. Отсрочка от мобилизации для забронированных работников будет действовать до 31 марта. Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кабинет Министров Украины принял постановление, продлевающее срок пересмотра статуса критически важных предприятий еще на один месяц.

Это решение касается компаний, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

Согласно постановлению №208 от 25 февраля 2025 года, отсрочки от мобилизации для забронированных работников остаются в силе до 31 марта.

Предприятия, определенные критически важными до 23 ноября 2024 года, должны подтвердить этот статус. Для этого необходимо подать в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности пакет документов, в частности, финансовую отчетность и сведения о выполнении государственных контрактов на 2025 год.