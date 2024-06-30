Мир ВОЗ призывает бороться с алкогольно- и наркотическими зависимостями

2024-06-30 23:11

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) призывает глобальное сообщество активнее и эффективнее противодействовать алкогольной и наркотической зависимости граждан.

Кроме того, в ВОЗ также подчеркивают важность улучшения доступа к лечению алкогольно- и наркотически зависимых.

Об этом отмечается в отчете ВОЗ, который представлен на основе официальных данных по 145 странам.

«Для того, чтобы построить более здоровое и более справедливое общество, мы должны срочно взять на себя обязательства по смелым действиям, которые уменьшат негативные медицинские и социальные последствия от употребления алкогольных средств, а также сделают лечение психических расстройств, обусловленных употреблением психотропов, более доступным для граждан», - подчеркивает в докладе ВОЗ.

По официальным данным ВОЗ, на данный момент в мире только вследствие злоупотребления алкоголем или наркотиками погибает более 3 миллионов человек в год.

В том числе, только вследствие злоупотребления алкоголем в мире погибает более 2,6 миллионов человек в год. Причем это составляет 5% от общего уровня смертности в мире.

Кроме того, более 400 миллионов человек в мире имеют разные физические или психические расстройства, обусловленные злоупотреблением алкоголем и наркотиками. В том числе, у более 200 миллионов человек в мире существенные психические расстройства непосредственно от злоупотребления алкоголем.

В ВОЗ напомнили про необходимость соблюдать действующий «Глобальный план действий по алкоголю», который рассчитан на 2022-2030 годы.

Что касается лечения наркозависимых, то в мире фиксируется еще более проблемная ситуация.

Так, доля людей, которые обращаются за медицинским лечением, в зависимости от статистики по разным странам, в среднем, составляет от 1% до не более 35% от общего числа наркозависимых.

При этом в 50% стран вообще не оказывается никакой «поддержки» наркозависимым. А в большинстве стран вообще не предусмотрены в государственных бюджетах расходы ни для лечения психических расстройств вследствие злоупотребления наркотиками.



Игорь Шевырев.

