Мир Польша укрепляет границу с Беларусью электроограждениями и барьерами

2025-02-07 14:39

Пограничная служба Польши проинформировала об установлении электронного ограждения на водных участках польско-белорусской границы и на польско-белорусской границе в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь Пограничной службы Анджей Юзвяк телеканалу TVN24.

"Все подсистемы, силовые соединения и волоконно-оптические линии связи готовы. Было установлено более 500 опор для камер и более 1,3 тысячи камер", - отметил Юзвяк.

Забор на приграничных реках в приграничном с Беларусью Подлясском воеводстве Польши установили на участке протяженностью около 47 км, а объем инвестиций превысил 85 млн злотых (20,8 млн долларов).

Польша возвела стальной забор, протяженностью 186 км и высотой 5,5 метра, с колючей проволокой на всей протяженности границы с Беларусью еще в 2022 году. Исключение составляли участки по рекам.

Уже в 2023 году завершили установку барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы, включающей электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей для обнаружения. Строительство электронного забора на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.

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