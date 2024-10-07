ВОЙНА В Украине На фронте погиб зять Ирины Фарион Василий Особа

2024-10-07 20:04

На фронте погиб муж дочери Ирины Фарион – Василий Особа. Он защищал страну и давал отпор оккупантам на Северском направлении.

Об этом сообщила София Семчишин, дочь Ирины Фарион. О смерти мужа и защитника Украины стало известно в воскресенье, 6 октября.

Погиб защитник Украины Василий Особа

Дочь Ирины Фарион София Семчишин сообщила о страшной вести – на фронте погиб ее муж Василий Особа. Он защищал наше государство на Северском направлении.

Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и защищал Украину в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имел звание старшего солдата и был минометчиком. Герой погиб в бою с оккупантами.

София Семчишин опубликовала несколько фото вместе с мужем и детьми, чем растрогала сеть. Особенно щемящее фото, на котором защитник Украины на коленях стоит перед могилой языковеда Ирины Фарион.

Трагедия всколыхнула семью всего через несколько месяцев после смерти языковеда Ирины Фарион. Ее убили возле собственного дома во Львове 19 июля 2024 года.