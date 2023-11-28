Политика Спикер Палаты Джонсон: Украина - приоритет США, новый пакет помощи примем к Рождеству

2023-11-28 20:04

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине - "главный приоритет" для его страны.

Об этом он сообщил общаясь с журналистами в Сарасоте, Флорида. Джонсон "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет выделить пакеты помощи Израилю и Украине до Рождества, если смогут привязать это к вопросу безопасности американской границы.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – заявил Джонсон.

Спикер Палаты представителей также отметил, что существует чувство срочности в помощи для Израиля и Украины, а члены Конгресса ведут много "вдумчивых" переговоров.

"Помощь Израилю является главным приоритетом для США, а помощь Украине - еще один приоритет. Конечно, мы не можем позволить Путину шагать по Европе, и мы понимаем необходимость оказания там помощи. Мы сказали, что если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, мы должны также работать над изменением нашей собственной пограничной политики", – сказал Джонсон.

Помощь США Украине - последние новости

Как пишет Bloomberg, Соединенным Штатам Америки будет очень трудно принять выделение новой помощи Украине и Израиля до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики.

В Конгрессе заявили, что большой пакет военной помощи Украине и Израилю должны принять не позднее Рождества, иначе из-за праздников этот вопрос снова застрянет на неопределенный срок.