ВОЙНА В Украине фото роССийские войска продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки – ISW

2023-12-04 17:37

3 декабря российские войска провели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кадры, опубликованные 28 ноября и геолокационные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждали 2 и 3 декабря, что российские силы продвинулись на юг и юго-восток от Степного, а некоторые из них утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров вблизи населенного пункта.

Также они утверждали 2 и 3 декабря, что российские войска продвинулись к югу от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и к западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки) на северном фланге Авдеевки, а также на южном фланге в районе Первомайского и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново; к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

3 декабря российские источники утверждали, что российские силы также атаковали на северном фланге со стороны Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и на южном фланге вблизи промышленной зоны к юго-западу от Авдеевки.

Российский военный блогер заявил 2 декабря, что российские силы проводят разведку и перегруппировываются для возобновления штурмовых операций вблизи промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш 3 декабря заявил, что во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону к юго-востоку от Авдеевки и из Спартака (4 км к югу от Авдеевки), чтобы отвлекать украинские силы. Барабаш также заявил, что российские силы ждут улучшения погодных условий, чтобы снова использовать тяжелую технику в штурмах.

Ключевые выводы ISW за 3 декабря: