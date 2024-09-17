ВОЙНА В Украине Веселое, Медвежье и еще два района: ВСУ продвинулись в Курской области, — OSINT

2024-09-17 22:15

По данным журналистов, российские войска бросили 38 000 личного состава в бои в Курской области, среди прочего штурмовые бригады, передислоцированные с юга Украины.

Украинские и российские войска продолжали наступление в Глушковском районе Курской области на фоне продолжающихся боев 16 сентября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в очередном отчете.

Геолокационные кадры за 15 сентября показали, что ВСУ недавно продвинулись к югу от населенного пункта Веселое и к западу и северу от Медвежьего.

ВСУ недавно продвинулись на украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся наступлений в этом районе 16 сентября.

О том, что украинские силы провели наступательные операции в районе Веселого и Медвежьего, также заявляли и российские источники.

Геолокационные кадры за 15 сентября указывают на недавнее продвижение украинских сил к северо-западу от Викторовки и к западу от Гордеевки.

Сообщается также, что российские силы недавно восстановили контроль на некоторой территории украинского выступа в Курской области 16 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что ВС РФ недавно продвинулись в северной части Обуховки. 16 сентября в Минобороны РФ заявили, что войска РФ захватили Успеновку и Борки, но в ISW не обнаружили подтверждений. Российские провоенные блогеры утверждают, что войска РФ контратаковали в районе Любимовки.

Британское издание The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской военной разведки 16 сентября сообщило, что войска РФ направили 38 000 личного состава для ведения боевых действий в Курской области, в т.ч. штурмовые бригады, передислоцированные с юга Украины.