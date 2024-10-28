ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись на Курщине, а россияне давят на Донбассе – ISW онбассе – ISW

2024-10-28 20:48

Силы обороны Украины имели успех в Курской области. В то же время фиксируется продвижение войск РФ в Донецкой области в районе Селидового и северо-западнее Угледара.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 26 октября показывают, что ВСУ продвинулись юго-западнее Ольговки (восточнее Коренево) и восточнее Колмакова (восточнее Суджи).

Российские источники ISW, в частности Минобороны РФ, утверждали 27 октября, что ВСУ атаковали вблизи Зеленого Пути, Новоивановки, Дарьино, Нижнего Клина, Погребков, Николаево-Дарьино и около н.п. Плехово.

На Покровском направлении войска РФ продолжили наступление в районе города Селидово.

На геолокационных кадрах от 27 октября видно, как оккупанты поднимают триколор над зданием Селидовского городского совета, что может указывать на то, что захватчики продвинулись в центр населенного пункта.

Несколько российских военкоров утверждали, что войска РФ якобы захватили и производят зачистку во всем Селидове, хотя эксперты ISW еще не получили подтверждения того, что россияне действуют в западной части города.

Геолокационные кадры от 27 октября также показывают, что российские оккупанты продвинулись к югу от Вишневого (к западу от Селидово).

Ранее стало известно, что россияне оккупировали город Горняк Кураховского городского общества Покровского района Донецкой области.