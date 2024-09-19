ВОЙНА В Украине ВСУ остановили контрнаступление роССийских войск в Курской области — комендатура

2024-09-19 19:15


Российское контрнаступление в Курской области остановлено, часть территории региона остается под украинским контролем.

Об этом заявил представитель созданной на этой территории комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский в комментарии AFP, сообщает Barron’s.

Дмитрашковский заявил, что российские войска «пытались атаковать с флангов, но они были остановлены». По его словам, россияне вошли в один из населенных пунктов, начали бои за другой населенный пункт, но это все.

«Ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не добились успеха», — сказал он.

Он уточнил, что на территории, которую контролируют ВСУ, остается «несколько тысяч» российских гражданских лиц. В некоторых населенных пунктах находятся больше 100 человек.

Наступление ВСУ в Курской области

12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Сил обороны в Курской области РФ.

Он подчеркнул, что цель операции, которая началась 6 августа, — освободить приграничные территории Украины от российских войск, которые регулярно обстреливали Сумскую область.

27 августа Зеленский заявил, что Украина не оккупирует Курскую область России, операция ВСУ в регионе лишь препятствует планам россиян создать буферную зону на украинской территории.

2 сентября президент Украины сообщил, что операция в Курской области идет по плану и выполняет свои задачи. 6 сентября он отметил, что ВСУ контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где расположено более 100 населенных пунктов.

11 сентября аналитический портал DeepState сообщил, что российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области и пытаются атаковать украинские силы с нескольких направлений.

12 сентября украинские войска при поддержке беспилотников и танков прорвали новый участок российской границы к западу от контролируемых Украиной территорий в Курской области.

17 сентября издание Forbes сообщило, что ВСУ могут иметь новую стратегию на Курском направлении — быстро двигаться и окружить тысячи российских военных.

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