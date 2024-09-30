ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ продвинулись в Глушковском районе Курской области

2024-09-30 17:37



По подсчетам военного обозревателя Константина Машовца, российские силы сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 человек личного состава и собираются перебросить еще 6 000.

Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе к западу от выступа в Курской области. Геолокационные кадры за 29 сентября указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись к западу и северо-западу от Веселого и, вероятно, захватили северо-западную часть населенного пункта. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 29 сентября.

Российские провоенные блогеры приписывают подразделениям российского 56-го воздушно-десантного полка отражение украинских атак в районе Веселого.

ВСУ продолжили наступление в Курской области 29 сентября, но без подтвержденных успехов. Источники РФ утверждают, что ВСУ наступали возле Коренево в районе Любимовки, Кремяного, Погребков, Камышевки и Черкасского Поречного. По некоторым данным, украинские силы, вероятно, действуют в районе Ольговки.

Российские войска контратаковали в районе украинского выступа в Курской области 29 сентября, но без подтвержденных успехов. Российские источники утверждают, что ВС РФ контратаковали юго-восточнее Коренево в районе Любимовки, Дарьино и Николаево-Дарьино, а также в районе Плехово. Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что подразделения российских 7-й и 106-й дивизий ВДВ, 810-й и 155-й бригады морской пехоты пытаются укрепить свои текущие позиции и готовятся к защите от будущих украинских атак в Курской области. По его подсчетам, российские силы сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 человек личного состава и собираются перебросить еще 6 000.