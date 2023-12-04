ВОЙНА В Украине В Украине из-за непогоды и боевых действий обесточено 565 населенных пунктов

2023-12-04 14:31

По состоянию на понедельник в Украине из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений было обесточено 565 населенных пунктов. Об этом сообщило Минэнерго 4 декабря.

"Из-за непогоды без электроснабжения - 145 населенных пунктов, плановые отключения потребителей не применяются. Большинство потребителей, которые в выходные были без света из-за непогоды, запитаны. Самой сложной ситуация остается на Львовщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за боевых действий и технологических нарушений без электроснабжения остаются 420 населенных пунктов.

Из-за сложных погодных условий обесточено 134 населенных пункта (9,7 тысяч абонентов) на Львовщине, 11 населенных пунктов (1 тыс. потребителей) - на Житомирщине.

К утру понедельника энергетики возобновили электроснабжение четырех населенных пунктов на Волыни и 49 - в Хмельницкой области.

В Черниговской области из-за непогоды отключены два населенных пункта (255 абонентов), в результате боевых действий - 19 населенных пунктов (1,4 тысячи точек учета).

В Донецкой области в результате боевых действий обесточены семь населенных пунктов (11,3 тысячи абонентов). В то же время энергетики возобновили электроснабжение для пяти населенных пунктов (10,3 тысяч потребителей).

В Запорожской области запитан один населенный пункт (1,9 тысяч точек учета), которые обесточивались по техническим причинам. Без энергоснабжения остаются 535 клиентов. В результате боевых действий остаются обесточенными 63 населенных пункта (более 26 тысяч потребителей).

В Сумской области энергетики возобновили питание шести населенных пунктов, пострадавших от непогоды. В результате боевых действий остаются обесточенными 56 населенных пунктов (2,6 тысяч точек учета).

В Харьковской области энергетики возобновили электроснабжение 145 потребителям, которые оставались без света из-за боевых действий. Без света остаются 69 населенных пунктов, 16,5 тысяч абонентов.

В Херсоне запитано около 500 клиентов, обесточенных из-за боевых действий. В то же время из-за обстрела без электроэнергии остались 418 потребителей. Всего в городе без света 4,9 тысяч абонентов. В области остаются без электроснабжения 45 населенных пунктов (26 тысяч точек учета).