ВОЙНА В Украине Руководство пункта пропуска Краковец заподозрили в нелегальной переправке уклонистов за границу

2024-10-08 10:26

Заместителю начальника одного из отделений пункта пропуска Краковец и инспектору сообщили о подозрении. Вероятно, они помогли незаконно уехать за границу не менее 27 мужчинам призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Через соцсети сообщники искали желающих уехать из Украины и производили для них фальшивые удостоверения об установлении III группы инвалидности. Затем мужчины пересекали границу через пункт пропуска, на котором их встречал чиновник.

Он направлял уклонистов вне очереди в одну из свободных полос движения, забирал паспорта и удостоверения об инвалидности и передавал их инспектору. Чиновник уверял, что эти лица находятся "на контроле" у руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу.

В свою очередь, инспектор не проводил должной проверки документов, вносил сведения о них в базу данных и "клиенты" выезжали в Польшу.

Только в течение мая - июня 2024 года за границу незаконно попали 27 граждан призывного возраста.

Заместителю начальника одного из отделений пункта пропуска сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Инспектору пункта пропуска сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.