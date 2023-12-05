Жизнь фото В ПФУ рассказали, как оцифровать трудовую книжку работника

2023-12-05 19:15

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как работодателям оцифровать трудовую книжку работника.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Так, начиная с 10 июня 2021 года, в Украине официально действуют электронные трудовые книжки.

Украинцам напомнили, что электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Она внедрена с целью усовершенствования учета трудовой деятельности украинцев, уменьшения бумажного документооборота и рисков потери или повреждения документов.

При этом работодатель имеет возможность сформировать запрос на "Извлечение из ЭТК" https://is.gd/PpLKCB.

В помощь юридическим и физическим лицам - предпринимателям на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua работает "Е-кабинет страхователя" - удобный сервис, функционирующий 24/7 без перерывов и выходных, в котором возможно:

проверить состояние уплаты ЕСВ, получить информацию о предоставлении отчетности по уплате ЕСВ и состояние ее обработки;

пересмотреть информацию о страховом стаже работников;

получить справки с QR-кодом о страховом стаже или заработной плате работника формы ОК-7;

направить сведения о трудовой деятельности работника по оцифровке;

пересмотреть электронные больничные застрахованных лиц в электронном реестре листков нетрудоспособности;

получить расчет суммы выплаты за время временной нетрудоспособности работника.