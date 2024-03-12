Украинцам могут отказать в оцифровке трудовых: ПФУ назвал причины

В Пенсионном фонде Украины назвали причины отмены обращений по оцифровки трудовых книжки.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Донецкой области.
Так, процедура полного завершения оцифровки трудовой книжки после представления заявителем скан-копии документа подтверждается статусом обращения о состоянии его обработки.
Проверить состояние проработки документов о трудовой деятельности можно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
работодателю - в кабинете страхователя в разделе "Обращение" (отображены все обращения работодателя по каждому работнику с отображением статуса обработки);
застрахованному лицу – в личном кабинете пользователя в разделе "Мои обращения".
Статус обращения "Виконано" свидетельствует, что скан-копии проработаны и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.
Статус обращения "Отменено исполнение" означает, что обращение содержит определенные ошибки, не обработано и требует повторного представления (описание причины отклонения указано в реквизите "Сообщения").
Другие статусы означают, что обращение находится еще в проработке специалистами Пенсионного фонда.
При этом основными причинами отмены обращений по оцифровке трудовых книг являются ошибки, которые допускают пользователи веб-портала.
В частности, это случается в случаях, когда сканированы копии документов:
Как отмечается, имеющееся нарушение требований к оформлению трудовой книжки: