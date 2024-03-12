Жизнь Украинцам могут отказать в оцифровке трудовых: ПФУ назвал причины

2024-03-12 20:48

В Пенсионном фонде Украины назвали причины отмены обращений по оцифровки трудовых книжки.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Донецкой области.

Так, процедура полного завершения оцифровки трудовой книжки после представления заявителем скан-копии документа подтверждается статусом обращения о состоянии его обработки.

Проверить состояние проработки документов о трудовой деятельности можно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

работодателю - в кабинете страхователя в разделе "Обращение" (отображены все обращения работодателя по каждому работнику с отображением статуса обработки);

застрахованному лицу – в личном кабинете пользователя в разделе "Мои обращения".

Статус обращения "Виконано" свидетельствует, что скан-копии проработаны и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.

Статус обращения "Отменено исполнение" означает, что обращение содержит определенные ошибки, не обработано и требует повторного представления (описание причины отклонения указано в реквизите "Сообщения").

Другие статусы означают, что обращение находится еще в проработке специалистами Пенсионного фонда.

При этом основными причинами отмены обращений по оцифровке трудовых книг являются ошибки, которые допускают пользователи веб-портала.

В частности, это случается в случаях, когда сканированы копии документов:

не принадлежат заявителю;

сделаны не из оригиналов документов или в черно-белом формате;

отсканированы неправильно (обрезанные даты, номера приказов и т.п.).

Как отмечается, имеющееся нарушение требований к оформлению трудовой книжки: