ВОЙНА В Украине Минималка 6700 гривен: ПФУ пояснил, в каких случаях засчитывается пенсионный стаж

2023-07-11 22:05

 

В Пенсионном фонде Украины рассказали, в каких случаях засчитывается пенсионный стаж.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в ответ на вопрос читательницы.

"Мое предприятие сейчас в простое, будет ли засчитываться стаж, и не останусь ли я без пенсии?", - поинтересовалась украинка.

В ответ на это в ПФУ пояснили, что если выплачивается официально минимальная заработная плата (6700 грн), то в стаж засчитывается полный месяц. Так как для зачисления одного месяца страхового стажа необходимо, чтобы был уплачен минимальный взнос, исчисляемый от минимальной заработной платы. В том случае, если выплачивается только часть суммы или ее половина, то стаж будет засчитываться пропорционально сумме взноса.

Следует отметить, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа.

В ПФУ также отметили, что если человек, которому исполнилось 60 лет в 2023 году, имеет меньше 30 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа. А вот минимально необходим страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет - 15 лет.

Напомним, Украинцы теряют стаж и пенсии из-за ошибок в трудовой книжке.

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