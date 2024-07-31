Жизнь Кто в Украине может уйти на пенсию в 55 лет: в ПФУ назвали условия

2024-07-31 21:37

Некоторые могут выйти на пенсию преждевременно.

В Украине существует несколько профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше установленного срока, в частности, в 55 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

На досрочный уход на пенсию имеют право лица, работавшие в условиях вредного и тяжелого производства, согласно списку № 2, включающего перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Следовательно, такие лица имеют право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях с 55 лет при соблюдении следующих требований:

для мужчин — при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах

для женщин — при наличии не менее 25 лет стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах

Для выхода на пенсию за выслугу лет учителям необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достигнуть 55-летнего возраста. Эта норма закона Украины "О пенсионном обеспечении" начала действовать с 1 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что в Украине было принято решение на ближайшие три года "заморозить" прожиточный минимум и минимальную зарплату. В то же время, только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, который заложен в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%.