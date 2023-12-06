Британия объявила о новой помощи для Украины: какая сумма и на что пойдет

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн фунтов.
Глава МИД Британии 6 декабря отправится в США, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. В преддверии своего визита Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 млн фунтов для нашего государства.
"Еще 7,75 млн фунтов на гуманитарную деятельность, которая будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении британского правительства.
Отмечено, что выделенные средства являются частью общей суммы гуманитарной помощи Великобритании Украине в размере 127 млн фунтов стерлингов на 2023-2024 годы.