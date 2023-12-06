ВОЙНА В Украине Британия объявила о новой помощи для Украины: какая сумма и на что пойдет

2023-12-06 17:37

 

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн ​​фунтов.

Глава МИД Британии 6 декабря отправится в США, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. В преддверии своего визита Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 млн фунтов для нашего государства.

"Еще 7,75 млн фунтов на гуманитарную деятельность, которая будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении британского правительства.

Отмечено, что выделенные средства являются частью общей суммы гуманитарной помощи Великобритании Украине в размере 127 млн ​​фунтов стерлингов на 2023-2024 годы.

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