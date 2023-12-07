Политика Эрдоган впервые за много лет посетит с рабочим визитом Грецию

2023-12-07 09:31

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 7 декабря, посетит с рабочим визитом Афины. Это первый за шесть лет визит турецкого лидера в Грецию, сообщает Daily Sabah.

"Подкормка вражды не конструктивна, и мы готовы начать новую эру, выполнять обещания и развивать отношения без внешнего влияния", - сказал ранее Эрдоган.

Государственный министр Греции Акис Скерчос заявил, что напряженность между странами уменьшилась как никогда. Поэтому во время завтрашнего визита лидеры Турции и Греции попытаются открыть "новую страницу" отношений.

В Афинах Эрдоган проведет встречи с президентом и премьер-министром Греции. Кроме того, пройдет заседание Совета по сотрудничеству высокого уровня. В нем примут участие 11 министров с греческой стороны и восемь министров из турецкой делегации. Планируется, что страны подпишут не менее 20 соглашений, в том числе по миграции.

Это первый визит Эрдогана в Грецию с 2017 года и второй визит президента Турции за последние 70 лет. Турция и Греция долгое время находились в недружественных отношениях. Причиной тому стала конкуренция в Эгейском море, а именно размер акваторий и запасы природного газа. Турция уже несколько лет подвергает сомнению правильность распределения водной границы между государствами.