Политика Эрдоган предложил свое посредничество и содействие в мирных переговорах Украины с рф

2025-05-12 09:36

Турция готова способствовать мирному процессу для прекращения боевых действий в Украине любым способом, в том числе включая проведение переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

Турецкий лидер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсуждали двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и россией "достигнута историческая веха", что необходимо воспользоваться этой возможностью, и что Турция готова внести всевозможный вклад, включая проведение переговоров, чтобы обеспечить прекращение огня и прочный мир.

Президент Эрдоган заявил, что важно продолжать сотрудничество в инициировании длительных мирных переговоров между Украиной и россией и в проведении процессов восстановления Украины.

Напомним, Украина, США и "коалиция решительных" предложили рашистам начать 30-дневное полное прекращение огня уже с понедельника, 12 мая.

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