ВОЙНА В Украине Коли в Гаазі відбудеться перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих рф збитків

2023-12-07 14:29

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram, передає "ЄП".

"Заслухали інформацію Мін’юсту щодо запуску Міжнародного реєстру збитків, що створений у травні в рамках Ради Європи. Перше засідання Ради Реєстру збитків відбудеться у грудні в Гаазі", – повідомив Шмигаль після наради щодо конфіскації активів рф за кордоном.

Голова уряду також повідомив, що вже цього місяця Єврокомісія планує представити план використання заморожених суверенних активів ерефії задля підтримки України.

Він нагадав, що у США представлено двопартійний законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України.

"Продовжуємо також активну роботу над компенсаційним фондом, що є частиною Міжнародного компенсаційного механізму", – додав Шмигаль.