ВІЙНА В Україні Україна сподівається, що після відновлення роботи нафтопроводу Дружба поновиться й імпорт палива з Угорщини

2026-04-29 11:35

Україна сподівається, що після відновлення транзиту нафти по нафтопроводу Дружба може поновитися імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизеля. І ціна на нього знизиться. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль журналістам після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві.

"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною і Україною має використовуватися, тим більше, що зараз є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботи трубопровідного транспорт", - передає слова Шмигаля РБК-Україна.

Він зазначив, що уряд не веде перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній.

Але при цьому, міністр підкреслив, що питання подальшого імпорту пального "буде пропрацьовано" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.

Варто зазначити, що Україна переважно купує в Угорщини дизельне пальне. Постачання здійснювалося переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.

Угорщина і Словаччина мають виключення з заборони імпорту трубопровідной нафти з Росії. Але нафтопродуки з цієї нафти обидві країни можуть використовувати лише для власним потреб і імпорту виключно в Україну.

Раніше в середу в Угорщині і Словаччині заявили, що Україна запустила перекачку нафти трубопроводом Дружба, що був пошкоджений російською атакою в січні.

subscriber subscriber

Еще по теме

Україна заявила про відновлення транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини

2026-04-22 16:46

Протягом року на озброєння ЗСУ взято понад 1300 нових зразків зброї та військової техніки українського виробництва

2026-01-07 13:34

Україні вдалося значно наростити виробництво тактичних дронів-перехоплювачів

2026-01-03 16:47

Екс-прем"єр та міністр оборони Денис Шмигаль анонсував створення "дорожньої карти" для підтримки звільнених з полону

2025-08-15 11:32

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

На кордоні з Придністров’ям значно посилюють заходи безпеки та удосконалюють фортифікаційні споруди

2026-04-29 12:33

Україна сподівається, що після відновлення роботи нафтопроводу Дружба поновиться й імпорт палива з Угорщини

2026-04-29 11:35

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ НЕГОДИ АТ ОБСТРІЛІВ

2026-04-28 16:45

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-04-27 16:44
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

На кордоні з Придністров’ям значно посилюють заходи безпеки та удосконалюють фортифікаційні споруди 2026-04-29 12:33
Україна сподівається, що після відновлення роботи нафтопроводу Дружба поновиться й імпорт палива з Угорщини 2026-04-29 11:35
Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ НЕГОДИ АТ ОБСТРІЛІВ 2026-04-28 16:45
Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2026-04-27 16:44