Україна сподівається, що після відновлення роботи нафтопроводу Дружба поновиться й імпорт палива з Угорщини

Україна сподівається, що після відновлення транзиту нафти по нафтопроводу Дружба може поновитися імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизеля. І ціна на нього знизиться. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль журналістам після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві.
"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною і Україною має використовуватися, тим більше, що зараз є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботи трубопровідного транспорт", - передає слова Шмигаля РБК-Україна.
Він зазначив, що уряд не веде перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній.
Але при цьому, міністр підкреслив, що питання подальшого імпорту пального "буде пропрацьовано" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.
Варто зазначити, що Україна переважно купує в Угорщини дизельне пальне. Постачання здійснювалося переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.
Угорщина і Словаччина мають виключення з заборони імпорту трубопровідной нафти з Росії. Але нафтопродуки з цієї нафти обидві країни можуть використовувати лише для власним потреб і імпорту виключно в Україну.
Раніше в середу в Угорщині і Словаччині заявили, що Україна запустила перекачку нафти трубопроводом Дружба, що був пошкоджений російською атакою в січні.