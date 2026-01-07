Протягом року на озброєння ЗСУ взято понад 1300 нових зразків зброї та військової техніки українського виробництва

Міністерство оборони допустило у 2025 році до експлуатації понад 1300 нових зразків зброї та військової техніки українського виробництва - на чверть більше, чим торік. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
Найбільшу частку становлять:
За його словами, це результат системної роботи українських виробників, які не тільки масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту.
"Розвиток вітчизняного ОПК – стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше повідомляла, що більш як половина того озброєння, яке нині є в Сил оборони, було вироблено українськими компаніями.