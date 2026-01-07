ВІЙНА В Україні Протягом року на озброєння ЗСУ взято понад 1300 нових зразків зброї та військової техніки українського виробництва

2026-01-07 13:34

Міністерство оборони допустило у 2025 році до експлуатації понад 1300 нових зразків зброї та військової техніки українського виробництва - на чверть більше, чим торік. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Найбільшу частку становлять:

  • безпілотні авіаційні комплекси – понад 550 зразків;
  • боєприпаси різного призначення – понад 270 зразків;
  • понад 50 зразків автомобільної техніки;
  • 11 зразків бронетехніки (зокрема і спеціальних бронеавтомобілів);
  • 13 зразків стрілецької зброї.

За його словами, це результат системної роботи українських виробників, які не тільки масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту.

"Розвиток вітчизняного ОПК – стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше повідомляла, що більш як половина того озброєння, яке нині є в Сил оборони, було вироблено українськими компаніями.

subscriber subscriber

Еще по теме

Україні вдалося значно наростити виробництво тактичних дронів-перехоплювачів

2026-01-03 16:47

Володимир Зеленський ініціював кардинальне перезавантаження управління сферою енергетики

2025-11-17 16:44

Зимова є-підтримка: очікується більше 10 млн запитів на отримання державної грошової допомоги

2025-11-05 10:31

Юлія Свириденко показала будинок уряду, який вперше з початку війни був пошкоджений під час атаки

2025-09-08 08:23

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Протягом року на озброєння ЗСУ взято понад 1300 нових зразків зброї та військової техніки українського виробництва

2026-01-07 13:34

Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 7  січня

2026-01-07 11:35

Київська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 7 січня

2026-01-07 10:29

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 7 січня

2026-01-07 09:37
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Протягом року на озброєння ЗСУ взято понад 1300 нових зразків зброї та військової техніки українського виробництва 2026-01-07 13:34
Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 7  січня 2026-01-07 11:35
Київська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 7 січня 2026-01-07 10:29
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 7 січня 2026-01-07 09:37