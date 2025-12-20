Україні вдалося значно наростити виробництво тактичних дронів-перехоплювачів

Україні вдалося наростити виробництво дронів-перехоплювачів. Про це повідомив міністр-оборони Денис Шмигаль у Телеграм.
"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. У грудні АОЗ Міноборони передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", – написав він.
За словами Шмигаля, купівлі протишахедних БпЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік.
"Системно працюємо з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень маємо контракти з більш ніж 10 виробниками таких безпілотників", – зазначив міністр.
Він додав, що дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-ChainDefence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА.
Нагадаємо, у листопаді в Україні запустили в серійне виробництво дрон-перехоплювач Octopus. Це українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена у ЗСУ і вже підтверджена у бою.