ВІЙНА В Україні Україні вдалося значно наростити виробництво тактичних дронів-перехоплювачів

2025-12-20 16:47

Україні вдалося наростити виробництво дронів-перехоплювачів. Про це повідомив міністр-оборони Денис Шмигаль у Телеграм.

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. У грудні АОЗ Міноборони передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", – написав він.

За словами Шмигаля, купівлі протишахедних БпЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік.

"Системно працюємо з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень маємо контракти з більш ніж 10 виробниками таких безпілотників", – зазначив міністр.

Він додав, що дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-ChainDefence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА.

Нагадаємо, у листопаді в Україні запустили в серійне виробництво дрон-перехоплювач Octopus. Це українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена у ЗСУ і вже підтверджена у бою.