ВІЙНА В Україні Україні вдалося значно наростити виробництво тактичних дронів-перехоплювачів

2025-12-20 16:47

Україні вдалося наростити виробництво дронів-перехоплювачів. Про це повідомив міністр-оборони Денис Шмигаль у Телеграм.

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. У грудні АОЗ Міноборони передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", – написав він.

За словами Шмигаля, купівлі протишахедних БпЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік.

"Системно працюємо з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень маємо контракти з більш ніж 10 виробниками таких безпілотників", – зазначив міністр.

Він додав, що дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-ChainDefence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА.

Нагадаємо, у листопаді в Україні запустили в серійне виробництво дрон-перехоплювач Octopus. Це українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена у ЗСУ і вже підтверджена у бою.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дрони СБУ атакували та зупинили роботу однієї з найбільших нафтовових платформ ворога у Каспійському морі

2025-12-11 14:41

Підрозділи ППО України перехопили більшість ворожих цілей

2025-12-11 13:34

Рашисти знову вдарили дронами по Одесі, постраждало шестеро людей

2025-12-04 13:34

Сили оборони України тестують нове озброєння для протидії керованим авіабомбам та реактивним дронам

2025-12-02 14:40

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Україні вдалося значно наростити виробництво тактичних дронів-перехоплювачів

2025-12-20 16:47

Київ та Київська область: оновлені графіки відключень світла на 20 грудня

2025-12-20 12:36

Крихітний Люксембург передав Україні ще 10 млн євро на підтримку і відновлення енергетики

2025-12-20 11:35

Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму майже 270 млн євро

2025-12-19 16:46
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Україні вдалося значно наростити виробництво тактичних дронів-перехоплювачів 2025-12-20 16:47
Київ та Київська область: оновлені графіки відключень світла на 20 грудня 2025-12-20 12:36
Крихітний Люксембург передав Україні ще 10 млн євро на підтримку і відновлення енергетики 2025-12-20 11:35
Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму майже 270 млн євро 2025-12-19 16:46