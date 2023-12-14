ВОЙНА В Украине На границе с Молдовой задержали группу уклонистов, переодетых в священников

2023-12-14 10:27

Пограничники Измаильского отряда задержали у границы с Молдовой четырех нарушителей, трое из которых были в церковной одежде. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Двое "батюшек" оказались ненастоящими: рясами их наделил третий - действующий клирик церкви московского патриархата, ранее - протоиерей в казначействе Киево-Печерской лавры. Вся четверка пыталась незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Пограничники также рассказали, что нелегалы стали жертвами мошенников.

"Делки, которые обещали перевести псевдостарцев через границу, тоже оказались липовыми. Они покатали "новообращенных" на лодке по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу. Прогулка по пруду обошлась "паломникам" в 4000 долларов с каждого", - добавили в ГПСУ.

На всех четырех были составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы.

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