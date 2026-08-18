ВІЙНА В Україні ДБР оголосила підозру прикордоннику, який за гроші допомагав ухилянтам виїжджати з України до Молдови

2026-08-18 09:24

Повідомлено про підозру військовослужбовцю, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України до Молдови. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, канал незаконного переправлення діяв щонайменше із середини лютого 2026 року. Прикордонник долучився до схеми у березні. Клієнтів шукали через TikTok. Чоловіки, які вже незаконно виїхали з України, розповідали у соцмережі про свій досвід та передавали організаторам контакти інших охочих перетнути кордон. Надалі з ними спілкувалися у Telegram під вигаданими іменами.

Незаконний виїзд із Чернівців до Молдови коштував 5,5 тис. доларів США з особи.

Прикордонник володів інформацією про місця та час несення служби прикордонних нарядів. Він зустрічав військовозобов’язаних у Чернівцях та перевозив їх до ділянки поблизу кордону.

Для проїзду через блокпости чоловіків ховали у відсіку автомобіля для запасного колеса.

Працівники ДБР задокументували чотири факти незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Під час п’ятої спроби перевезення військовозобов’язаних до кордону прикордонника затримали.

Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних до схеми осіб.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Дніпрі викрито масштабну схему розкрадання на відновленні пошкоджених через обстріли будинків

2026-08-05 11:27

Німеччина готує скасування вимоги обов’язкового отримання дозволу від Бундесверу для виїзду за кордон

2026-04-21 12:29

СБУ заблокувала ще п’ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України

2026-04-21 11:27

Затримано п’ятьох працвників вузів, які продавали посади з "бронею" та допомагали зі зняттям з розшуку

2026-04-17 12:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Володимир Зеленський анонсував серйозні кадрові перестановки в керівництві ЗСУ

2026-08-18 11:31

ДБР оголосила підозру прикордоннику, який за гроші допомагав ухилянтам виїжджати з України до Молдови

2026-08-18 09:24

Українські дрони знищили 7 із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейса Wildberries - на рф вже почався дефіцит

2026-08-17 08:22

Більше половини українців не вірять, що війна може завершитися цього року

2026-08-13 16:19
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Володимир Зеленський анонсував серйозні кадрові перестановки в керівництві ЗСУ 2026-08-18 11:31
ДБР оголосила підозру прикордоннику, який за гроші допомагав ухилянтам виїжджати з України до Молдови 2026-08-18 09:24
Українські дрони знищили 7 із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейса Wildberries - на рф вже почався дефіцит 2026-08-17 08:22
Більше половини українців не вірять, що війна може завершитися цього року 2026-08-13 16:19