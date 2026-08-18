ДБР оголосила підозру прикордоннику, який за гроші допомагав ухилянтам виїжджати з України до Молдови

Повідомлено про підозру військовослужбовцю, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України до Молдови. Про це повідомляє ДБР.
За даними слідства, канал незаконного переправлення діяв щонайменше із середини лютого 2026 року. Прикордонник долучився до схеми у березні. Клієнтів шукали через TikTok. Чоловіки, які вже незаконно виїхали з України, розповідали у соцмережі про свій досвід та передавали організаторам контакти інших охочих перетнути кордон. Надалі з ними спілкувалися у Telegram під вигаданими іменами.
Незаконний виїзд із Чернівців до Молдови коштував 5,5 тис. доларів США з особи.
Прикордонник володів інформацією про місця та час несення служби прикордонних нарядів. Він зустрічав військовозобов’язаних у Чернівцях та перевозив їх до ділянки поблизу кордону.
Для проїзду через блокпости чоловіків ховали у відсіку автомобіля для запасного колеса.
Працівники ДБР задокументували чотири факти незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Під час п’ятої спроби перевезення військовозобов’язаних до кордону прикордонника затримали.
Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних до схеми осіб.