ВОЙНА В Украине В столице возросло число пострадавших в результате падения обломков сбитых ракет

2023-12-13 11:21

Возросло число пострадавших в результате падения обломков сбитых российских ракет на киевские дома. Уточненные данные обнародовал городской голова столицы Виталий Кличко.

"В общей сложности в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и 6 детям", - говорится в сообщении.

По состоянию на 06:00 было известно о 51 пострадавшем человеке.

Напомним, ночью 13 декабря россияне баллистическими ракетами атаковали Киев. Их обломки рухнули на жилые районы.

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