ВОЙНА В Украине фото Удар по "Охматдету": Идентифицировано более 30 частей и обломков ракеты Х-101

2024-07-10 20:48

С целью установления названия ракеты специалисты проанализировали более 30 ее фрагментов и видео попадания в детскую больницу "Охматдет". Они свидетельствуют о применении РФ стратегической крылатой ракеты воздушного базирования типа Х-101.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в фейсбуке.

Отмечается, что специалисты Киевского Научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины с 8 по 9 июля работали на территории Национальной детской специализированной больницы МЗ Украины "Охматдет" для оперативной идентификации примененного врагом оружия.

Какие части ракеты идентифицированы?

В частности:

➖ Часть привода поворота с фрагментами ланжерона консоли крыла ракеты;

➖ Фрагменты хвостового отсека с частями аэродинамических рулей;

➖ Фрагмент двигателя;

➖ Фрагменты внешней обшивки двигателя с частями серийного номера и производственного номера двигателя.

Также по имеющемуся в распоряжении экспертов КНИИСЭ видео попадания ракеты в детскую больницу "Охматдет", сделан ориентировочный расчет размера крылатой ракеты - 7,5 метра.

"Специфические инженерно-конструкторские особенности найденных обломков и соответствующие типовые маркировки свидетельствуют о применении вооруженными силами российской федерации стратегической крылатой ракеты воздушного базирования типа Х-101. Ее длина составляет 7,5 м, боевая часть - около 400 кг, максимальная скорость - 720 км/ч, дальность полета - до 5000 км", - заявил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

Ракетная атака на Киев 8 июля

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

Впоследствии стало известно, что в Киеве есть попадание в помещение Охматдета, есть разрушения. В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Также в Киеве зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе: полностью разрушен один подъезд, 12 человек погибли.

Во время ракетной атаки 8 июля подвергся разрушениям медицинский центр ADONIS на левом берегу Киева. Погибло пять медиков и двое пациентов. Также было повреждено помещение филиала амбулаторно-медицинской помощи ISIDA Левобережная, который расположен в этом здании.