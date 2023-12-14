ВОЙНА В Украине роССийские десантники понесли огромные потери у села Крынки на Херсонщине – разведка Британии

2023-12-14 16:48

 

Дивизия российских десантников понесла чрезвычайно большие потери при попытке выбить украинские силы возле села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: аналитический отчет военной разведки Министерства обороны Великобритании за 14 декабря

Дословно: "В начале декабря 2023 года новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск России (ВДВ) с высокой вероятностью понесла чрезвычайно большие потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области.

Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки на восточном берегу Днепра.

По сообщениям, 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а многие военнослужащие, скорее всего, были неопытными".

Детали: По данным британских аналитиков, после этого инцидента российские "милблогеры" (военные блогеры – ред.) призвали командующего группы войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку.

"Это удар по репутации Теплинского как одного из самых способных российских полевых командиров на войне: по своей штатной должности он также является командующим ВДВ", – считают в британской разведке.

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