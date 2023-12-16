Политика CNN: Украина без помощи США и НАТО может проиграть войну до лета 2024 года

2023-12-16 09:30

 

Западные чиновники обеспокоены перспективой отсутствия решения Конгресса США по финансированию военной помощи Украине, опасаясь, что без нее и поддержки других западных стран Киев может самостоятельно воевать всего несколько месяцев.

Источник: CNN со ссылкой на "многочисленных американских и европейских чиновников", "Европейская правда"

Детали: В публикации говорится, что западные разведывательные службы сейчас подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. По оценке одного военного чиновника США, речь идет о "месяцах", причем в худшем сценарии речь идет о "значительном отступлении или даже поражении" до лета 2024 года.

"Нет никаких гарантий успеха с нами, но они точно потерпят поражение без нас", – сказал высокопоставленный военный чиновник США в разговоре с CNN.

Наибольшее беспокойство на Западе вызывает влияние отсутствия помощи на контрнаступление Украины на востоке и юге, где украинские войска пытаются достичь значительного прогресса, пока из США все еще поступает военная поддержка.

"Если говорить о захвате и удержании дальнейших территорий, то трудно представить, как это может быть успешным без дальнейшей поддержки со стороны США", – считает один европейский дипломат.

По оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США в Украине сначала закончатся ракеты большой дальности, затем ракеты для противовоздушной обороны, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

Отсутствие решения по военной помощи в Конгрессе уже влияет на поле боя в Украине. По данным собеседников CNN, украинские войска уже нормируют боеприпасы, а РФ имеет преимущество в них в "пять-семь раз".

"Украинский военный чиновник сообщил CNN, что украинское командование считает, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным потерям среди украинских военнослужащих", – говорится в материале.

Напомним: В Конгрессе США, как известно, более двух месяцев застрял запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который предусматривает выделение в целом около 61 миллиарда долларов Украине – на военную и макрофинансовую помощь. Но на этой неделе нижняя палата Конгресса ушла на каникулы, что делает невозможным принятие помощи до нового года.

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