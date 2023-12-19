ВОЙНА В Украине фото роССияне начали применять "модернизированные Шахеды": в чем их отличие

2023-12-19 18:26

 

Россияне стали применять "модернизированные "Шахеды", выкрашенные в черный цвет.

Оккупанты красят дроны-камикадзе в черный цвет, чтобы их было труднее сбивать украинским мобильным группам.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Пока скоростных (дронов — ред.) мы не фиксировали, но окрашенные в темный цвет мы уже видели. Сбития подтвердили, что они используются время от времени. Не все в тех партиях, которые мы фиксировали во время атак в нашей зоне ответственности, окрашены уже в темный цвет. Но, в частности, в Херсонской области на днях мы зафиксировали сбитые "Шахеды" именно такого цвета", — рассказала Гуменюк.

Спикер добавила, что таким образом оккупанты стремятся усложнить работу мобильных огневых групп, которые ориентируются акустически и с помощью прожекторов.

"Соответственно, тогда им сложнее обнаружить в черном небе черный "Шахед", – объяснила Гуменюк.

Напомним, ночью на вторник, 19 декабря, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили два ударные дроны.

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