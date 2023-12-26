ВОЙНА В Украине Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января: кого это коснется

2023-12-26 22:15

В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

В Украине от 1 января 2024 часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будет получать выплаты от государства.

В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин. Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Кому отменят выплаты?