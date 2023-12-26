Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января: кого это коснется
2023-12-26 22:15
В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.
В Украине от 1 января 2024 часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будет получать выплаты от государства.
В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин. Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".
Кому отменят выплаты?
- ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
- приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);
- имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;
- приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;
- имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.