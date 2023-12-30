Политика Залужный уволил свою внештатную помощницу Мартынюк после ее высказываний относительно мобилизации

2023-12-30 11:30

 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.

Об этом сообщает телеграм-канал главкома ВСУ.

28 декабря основательница фонда "Защита Будущего" Алла Мартынюк в эфире одного из Youtube-каналов сделала громкое заявление о мобилизации. "Не нужно паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина", - сказала она.

Канал представил Мартынюк как "помощника-консультанта главнокомандующего ВСУ".

После скандала в соцсетях относительно этого заявления Залужный прокомментировал ситуацию.

"Во избежание манипуляций в массмедиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением. Также информирую, что от 28 декабря у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", - сообщил главком ВСУ.

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