ВОЙНА В Украине Атака рашистов на Киев: ПВО сбили шахеды и более 70 ракет разных типов

2024-01-02 11:33

Силы противовоздушной обороны во время утренней атаки рашистов на Киев сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и около десяти Кинжалов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации, сообщает КГВА.

В сообщении отмечается, что воздушная тревога суммарно продолжалась около шести часов. Сначала враг запускал "шахеды", а затем прибег к ракетной атаке.

Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed, более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и около десяти Х-47М2 Кинжал.

В результате такой массированной ракетной атаки в столице есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры, а также пострадавшие.

"Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей", - добавил Попко.

Предварительно, выявлено более 25 пострадавших, данные уточняются.

Ранее в Воздушных силах предупредили, что в направлении Киева движется много ракет. В городе и области работает ПВО.

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