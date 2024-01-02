ВОЙНА В Украине Атака рашистов на Киев: ПВО сбили шахеды и более 70 ракет разных типов

2024-01-02 11:33

Силы противовоздушной обороны во время утренней атаки рашистов на Киев сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и около десяти Кинжалов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации, сообщает КГВА.



В сообщении отмечается, что воздушная тревога суммарно продолжалась около шести часов. Сначала враг запускал "шахеды", а затем прибег к ракетной атаке.



Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed, более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и около десяти Х-47М2 Кинжал.



В результате такой массированной ракетной атаки в столице есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры, а также пострадавшие.



"Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей", - добавил Попко.



Предварительно, выявлено более 25 пострадавших, данные уточняются.



Ранее в Воздушных силах предупредили, что в направлении Киева движется много ракет. В городе и области работает ПВО.