ВОЙНА В Украине В ТЦК подтвердили, что им и полиции приказали искать уклонистов на блокпостах Киевщины

2024-01-02 18:26

 

Комендатуре и полиции Киевской области поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах.

Источник: Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответ на запрос УП

Дословно ОТЦК: "С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с пунктами 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области ГПП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, что совершили нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учета".

Детали: В ОТЦК отметили, что сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

Также в ответе на запрос указано, что в Киевской области с 26 декабря 2023 года по 06 января 2024 года проводятся "мероприятия, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а именно мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп. Однако из ответа непонятно, внедрены ли меры по поиску уклонистов на блокпостах только на период с 26 декабря 2023 года по 06 января 2024.

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