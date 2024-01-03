ВОЙНА В Украине Повестки на блокпостах в Киевской области: в полиции сделали заявление

2024-01-03 22:15

Полиция отрицает, что правоохранители раздают мужчинам повестки.

В полиции отрицают информацию в Сети о том, что правоохранители на блокпостах в Киевской области раздают повестки военнообязанным.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило опровергает, что якобы полицейским на контрольно-пропускных пунктах области приказано раздавать повестки. По его словам, стражи порядка на блокпостах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации. Он подчеркивает, что они выполняют только предусмотренные законом полицейские функции.

"Обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.д. Меры, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года и только за обращениями территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона", – говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни декабря 2023-го в Киеве внезапно появились блокпосты. В КМВА говорят, что их появление связано с обучением безопасности, а потому эти меры совсем не касаются мобилизации.