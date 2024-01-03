ВОЙНА В Украине рф за несколько недель может сформировать группировку для повторного наступления на Черниговскую область — ОВА

2024-01-03 20:48

Российские войска за одну-три недели могут сформировать достаточную группировку для повторного наступления на Черниговскую область.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

«Россия сегодня способна очень-очень быстро, в течение одной, двух или трех недель сформировать контингент достаточный для повторного наступления на территорию области», — заявил он.

По его словам, сделают они это или нет, зависит, в частности, от того как украинские силы будут наращивать фортификаций на границе.

Глава ОВА отметил, что россияне следят за действиями украинских сил.

«Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года — это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторной меры врага», — сказал он.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что страна-агрессор Россия держит в приграничных с Украиной регионах на территории Брянской, Курской и Белгородской областей около 19 тысяч военных.