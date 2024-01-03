ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ раскрыл реальные данные о ситуации на линии фронта

2024-01-03 15:38

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на линии фронта.

"За прошлые сутки произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных удара, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях", - говорится в сообщении Генштаба.

Авиационные удары потерпели Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Донецкая область; Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины устойчиво держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области", - сообщает Генштаб.

На Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горюче-смазочных материалов противника.