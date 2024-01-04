ВОЙНА В Украине роССияне запретили инспекцию нескольких реакторных залов ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали тревожное заявление

2024-01-04 20:48

Это первый случай, когда экспертам МАГАТЭ не был предоставлен доступ в реакторный зал блока.

В течение последних двух недель кафиры не позволяют экспертам МАГАТЭ получить доступ к реакторным залам блоков 1, 2 и 6 Запорожской АЭС.

Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ.

"Это первый случай, когда экспертам МАГАТЭ не был предоставлен доступ в реакторный зал блока, который находился на холодной остановке. Здесь находится активная зона реактора и отработанное топливо. Команда и дальше будет спрашивать этот доступ", — подчеркнули в МАГАТЭ.

Кроме того, по данным ядерной организации, россияне ограничили доступ к некоторым частям турбинных залов ЗАЭС, в частности, к зонам 3, 4 и 6 блоков.

Комментируя вероятную опасность, с которой сталкивается станция, команда МАГАТЭ в последние недели продолжает слышать регулярные взрывы на некотором расстоянии от объекта.

"Пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, в то время как энергоблок 4 находится в режиме горячей остановки для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонала станции", — говорится в заявлении.

Команда МАГАТЭ продолжает спрашивать у станции график технического обслуживания на 2024 год, который пока не предоставлен.

Напомним, ранее в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия в случае аварии на Запорожской АЭС.