ВОЙНА В Украине Набор добровольцев в украинский легион в Польше заметно активизировался

2024-12-25 10:29

Украинский легион в Польше получил более тысячи заявлений на вступление, а набор во второе подразделение обещает быть более масштабным против первого. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире телемарафона.

"Военные попросили не разглашать конкретные цифры, но могу сказать, что это в разы больше, чем в первом подразделении", - отметил посол.

Бондарь отметил, что сейчас продолжается активная информационная кампания о деятельности легиона в разных странах, а также ведется борьба с российскими фейками и разъясняются детали функционирования подразделения.

"Мы объясняем, насколько это важное дело для мобилизации всего украинства, не только проживающих в Европе", - добавил он.

Напомним, первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, уже уехало в Украину, где военнослужащие продолжат обучение.

subscriber subscriber

Еще по теме

Боррель сделал заявление о ядерной доктрине рф

2024-11-20 18:26

В ЕС сделали заявление о будущем Украины

2024-11-13 22:15

В Польше первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ и приступили к подготовке

2024-11-13 12:20

В МИД Канады сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

2024-11-03 09:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Набор добровольцев в украинский легион в Польше заметно активизировался

2024-12-25 10:29

Оружие победы: В Украине утвержден список приоритетных образцов вооружения и спецтехники

2024-12-24 12:27

В 2025 году в Украине значительно поднимут выплаты курсантам военных вузов и училищ

2024-12-24 10:26

Пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений госграницы Украины

2024-12-23 16:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Набор добровольцев в украинский легион в Польше заметно активизировался 2024-12-25 10:29
Оружие победы: В Украине утвержден список приоритетных образцов вооружения и спецтехники 2024-12-24 12:27
В 2025 году в Украине значительно поднимут выплаты курсантам военных вузов и училищ 2024-12-24 10:26
Пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений госграницы Украины 2024-12-23 16:33