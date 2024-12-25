ВОЙНА В Украине Набор добровольцев в украинский легион в Польше заметно активизировался

2024-12-25 10:29

Украинский легион в Польше получил более тысячи заявлений на вступление, а набор во второе подразделение обещает быть более масштабным против первого. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире телемарафона.

"Военные попросили не разглашать конкретные цифры, но могу сказать, что это в разы больше, чем в первом подразделении", - отметил посол.

Бондарь отметил, что сейчас продолжается активная информационная кампания о деятельности легиона в разных странах, а также ведется борьба с российскими фейками и разъясняются детали функционирования подразделения.

"Мы объясняем, насколько это важное дело для мобилизации всего украинства, не только проживающих в Европе", - добавил он.

Напомним, первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, уже уехало в Украину, где военнослужащие продолжат обучение.