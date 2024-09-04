Политика Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку - заявление уже в Верховной Раде

2024-09-04 11:28

В Верховную Раду поступило заявление об отставке от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

"Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал он.

Напомним, ранее заявления об отставке написали министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Подали в отставку и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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