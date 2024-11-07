Политика Угрозы Трампа ударить по Москве: Кулеба оценил, повлияет ли это на путина

2024-11-07 17:37

Российский диктатор способен давать "заднюю", поэтому это лишь вопрос сильных решений, считает Кулеба.

Такие заявления, как угроза из стороны избранного президентом США Дональда Трампа ударом по Москве, не действуют на президента России Владимира Путина. Требуются конкретные решения от США.

Такое мнение экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью "24 каналу".

Экс-министр отметил, что заявление Трампа "ударить по центру чертовой Москвы" – очень в его стиле.

"Первое, что я думаю – мы все должны помнить – это то, что не нужно никого демонизировать или сводить в какой-то суперположительный культ", – акцентировал Кулеба.

По его мнению, для Трампа главное – делать проекцию своей силы внутри и снаружи США. Ему нужно показать, что он сильнее нынешнего президента США Джо Байдена.

"То есть то, что не смог сделать Байден, сможет сделать Трамп. Байден не смог остановить Россию, а Трамп сможет", – объяснил экс-глава МИД.

"На Путина такие заявления сами по себе не действуют. Если пойдут конкретные решения от США, которые будут демонстрировать, что это заявление имеет свое развитие, тогда Путин начнет очень быстро реагировать. Мы знаем, что Путин способен давать "заднюю", поэтому это только вопрос сильных решений", – отметил Кулеба.

Напомним, в октябре Трамп пригрозил Путину, если тот "будет преследовать Украину", нанести удар "просто по центру чертовой Москвы".