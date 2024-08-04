Политика Кулеба едет в Африканское турне: впервые посетит Малави, Замбию и Маврикий, - МИД

2024-08-04 16:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправляется в четвертое Африканское турне.

Об этом сообщили в пресс-центре МИД Украины.

Как отмечается, 4-8 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визиты в Малави, Замбию и Маврикий.

"Четвертое Африканское турне главы МИД имеет целью продолжить развитие отношений со странами Африки. Все три страны - Малави, Замбию и Маврикий - министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.

В Лилонгве, Лусаке и Порт-Луи Дмитрий Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами", - говорится в сообщении.

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В центре всех встреч будет развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения и интересов. Среди ключевых тем будет участие африканских государств в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира.

Особым акцентом переговоров в Малави станет важная роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности: обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, гуманитарная программа "Grain From Ukraine".

В Замбии министр обсудит развитие двусторонних отношений, политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.

В Маврикии, который является одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций и участие маврикийских бизнесов в восстановлении Украины.