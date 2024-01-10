ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали, как усиление морозов меняет тактику на линии фронта

2024-01-10 20:04

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун рассказал, что усиление морозов и ухудшение погодных условий работает в обе стороны на линии фронта, ведь военные "вынуждены греться, что в некоторых случаях демаскирует". Однако украинские защитники хорошо обучены, поэтому умеют использовать "некоторые хитрости".

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что на Авдеевском направлении продолжается сдерживание вражеского войска.

"Враг продолжает нести там потери. Сейчас несколько меньше, потому что из-за погодных условий затруднено применение БПЛА, но две-три сотни в сутки (россиян - УНИАН) он теряет там. Интенсивность действий не уменьшается, но штурмовые группы они используют", - подчеркнул Штупун.

Он добавил, если в целом сравнивать динамику российских атак с тем, что было месяц назад, то сейчас активность врага несколько меньше.

"Потому что декабрь был очень напряженным. Сейчас по количеству меньше атак. Но мы ко всему готовы, потому что враг тренирует штурмовые группы, пытается менять на свежие подразделения те, что понесли потери. Мы готовимся", - акцентировал Штупун.

Спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что даже в морозы, которые особенно ощутимы на востоке страны, боевые действия продолжаются.

"Определенная тактика просто меняется. Затруднено применение БПЛА, что в свою очередь влечет за собой уменьшение артиллерийской активности, хотя это работает в обе стороны",- отметил Штупун .

Он добавил относительно личного состава, которым российские оккупанты пополняют свое войско во время ротаций, то в основном это "определенные новобранцы".

"Не надо недооценивать врага, у него много подразделений с разной подготовкой. Есть достаточно мощные, которые довольно много хлопот доставляют нашим войскам. Но, все же, в большинстве своем - это какие-то определенные новобранцы, которые наскоро обучены, но их много", - акцентировал Штупун.

Война в Украине - ситуация на фронте

В сводке оперативной информации объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отмечается, что всего за последние сутки на этом направлении враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артиллерийских обстрела. На Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать попытки врага окружить Авдеевку. Общие потери врага на Таврическом направлении составили 375 человек, почти 10 оккупантов сдались в плен. При этом бригадный генерал, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский акцентировал, что за три последних дня в плен удалось взять почти 30 оккупантов.

Накануне спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что на Авдеевском направлении только за месяц почти 100 российских захватчиков сдались в плен и предположил, что из-за морозной погоды, количество желающих сдаться в плен среди оккупантов будет расти. Также из-за ухудшения погодных условий противник уменьшил количество артиллерийских обстрелов и запусков БПЛА.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 9 января 2024 года потери российских оккупантов в личном составе составляют примерно 365 990 захватчиков.

Также из-за погодных условий на некоторых направлениях враг меньше атакует.

"Если раньше грунт был не промерзший, не твердый и враг мог где-то закопаться, то сейчас заскочить в какую-то посадку и окопаться они не успевают. Разве что под снегом спрятаться, но в землю закопаться, чтобы иметь больше шансов выжить, им достаточно тяжело",- подчеркнул Штупун.